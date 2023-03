CÃ£es em situaÃ§Ã£o de maus-tratos sÃ£o resgatados em casa com plantaÃ§Ã£o de maconha

Durante fiscalização no quintal de uma residência em uma chácara no bairro Chácara dos Poderes, a equipe da Polícia Militar Ambiental verificou que uma cadela e seus seis filhotes estavam em situação de maus-tratos e se encontravam em situação de penúria.

A PMA visitou o localna terça-feira (14), após receber denúncias. Os cachorros estavam debilitados, sem alimento, com desnutrição e não havia nem água para os bichos. Os animais foram apreendidos. Durante a captura, a equipe encontrou no local, 10 vasos com plantas de maconha e sobre uma mesa, um tablete com 800 gramas da droga.

Por meio da proprietária da chácara, a equipe conseguiu identificar a tutora dos animais, que não estava no local e os cachorros foram apreendidos e encaminhados ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), para serem atendidos.

A droga foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Narcóticos (DENAR) e a tutora dos animais e dona da maconha (38), residente na chácara, que ainda não foi encontrada, responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais e poderá responder por tráfico de drogas, cuja pena é de cinco a quinze anos de reclusão.

A pena para os maus tratos é de dois a cinco anos de reclusão para maus tratos de cães e gatos. Ela também foi autuada administrativamente e foi multada em R$ 3.500,00 por maus tratos a animais. Esta multa ambiental será julgada pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

