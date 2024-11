Calorão toma conta de MS, mas com chuva a qualquer momento do dia

Sabadou com muito sol e calor em Mato Grosso do Sul. Ainda assim, alguns locais podem ter pancadas de chuvas isoladas que as vezes, podem ajudar a ‘refrescar’ um pouco o dia.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Campo Grande amanheceu com 22°C e as temperaturas máximas podem atingir os 33°C em seu horário mais quente do dia. Alguns bairros da Capital podem ter chuvas isoladas, acompanhadas de ventos fortes.

Na região pantaneira, o calorão pode atingir os 37°C na cidade de Corumbá e Porto Murtinho. Enquanto isso, Ladário fica com 35°C.

Já mais ao sul, o calor também irá predominar, com as temperaturas ficando entre 32°C e 33°C em Dourados, Ponta Porã e Coronel Sapucaia.

