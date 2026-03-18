CamelÃ³dromo Ã© alvo de operaÃ§Ã£o da PF contra esquema milionÃ¡rio de descaminho

Policiais federais cumprem mandados na manhã desta quarta-feira (18) no Camelódromo, em Campo Grande (MS), durante a Operação Iscariotes, que mira uma organização criminosa envolvida em contrabando, descaminho, lavagem de dinheiro e outros crimes.

A ação é conduzida pela Polícia Federal, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz/MS), com apoio da Receita Federal. O objetivo é desarticular um grupo investigado por importar eletrônicos de alto valor sem documentação fiscal e sem regularização junto aos órgãos aduaneiros, distribuindo os produtos em Mato Grosso do Sul e em outros estados, principalmente Minas Gerais.

Segundo as investigações, a organização utilizava veículos com compartimentos ocultos para transportar as mercadorias ilegais, muitas vezes misturadas a cargas lícitas. Também foram identificadas práticas de ocultação da origem do dinheiro obtido com os crimes.

Ainda conforme a apuração, o esquema contava com a participação de agentes de segurança pública, da ativa e aposentados, que teriam acessado e repassado informações sigilosas, além de atuar diretamente no transporte dos produtos, utilizando a função pública para beneficiar o grupo.

Ao todo, a Justiça Federal expediu cerca de 90 ordens judiciais, incluindo 31 mandados de busca e apreensão, quatro prisões preventivas e bloqueio de bens que somam R$ 40 milhões. As ações ocorrem em Campo Grande, Dourados, Belo Horizonte, Vespasiano e Montes Claros, com mais de 200 policiais mobilizados. As investigações continuam.

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