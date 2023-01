JD1TV: Câmera flagra momento em que motociclista é morto por caminhão na Ceará

Saiba Mais Polícia JD1TV: Caminhão faz conversão indevida e mata motociclista na Ceará

A câmera de segurança de um estabelecimento flagrou o momento em que o motociclista Maycon Ferreira da Silva, de 29 anos, é arremessado na Rua da Paz após chocar sua motocicleta contra um caminhão que fazia uma conversão indevida na Avenida Ceará, na tarde desta terça-feira (24).

Segundo o delegado Gabriel Desterro, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro (Depac/Centro), o motorista do caminhão não sabia que a conversão é proibida, e que será registrado um boletim de ocorrência de homicídio culposo, onde ele será registrado como autor.

"O motorista do caminhão fez uma conversão irregular, onde não haviam sinalizações que ele não poderia. O motociclista vinha descendo a Ceará, o [motorista] do caminhão fez a conversão e pegou, com a frente do veículo, a lateral da motocicleta", detalhou o delegado.

O caminhão já foi retirado do local pela polícia.

