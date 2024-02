Caminhão cai dentro de ponte após motorista perder o controle de direção

Na manhã desta segunda-feira (26), uma carreta bitrem se envolveu em um acidente na rodovia BR-262, na Ponte do Taquarussu, próximo à entrada da cidade de Anastácio. Parte da traseira do veículo caiu nas águas do rio.

De acordo com O Pantaneiro, o condutor do veículo carregado com carga de ferro perdeu o controle e, parte da traseira, caiu da ponte. O motorista escapou ileso do incidente.

A Polícia Rodoviária Federal interditou ambos os sentidos da pista para garantir a segurança e facilitar os trabalhos de resgate.

Com a ajuda de um guincho, a parte da carreta que permaneceu sobre a ponte foi removida. O acidente causou danos consideráveis à estrutura de proteção da ponte, composta de concreto, sendo completamente destruída pelo impacto.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também