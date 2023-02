Caminhão com carga de carvão ilegal é apreendido em posto de combustível

Em deslocamento para fazer o monitoramento fluvial no rio Anhanduí uma equipe de policiais militares de Bataguassu abordou um caminhão Mercedes Benz que transportava ilegalmente uma carga com 54 m³ de carvão proveniente de madeira nativa. O flagrante aconteceu na manhã desta terça-feira (21) em um posto de combustível no Distrito de Nova Casa Verde, no município de Nova Andradina

De acordo com as informações policiais, a carga era transportada sem o Documento de Origem Florestal (DOF) e sem a nota fiscal e foi apreendida junto com o veículo.

O DOF é o documento ambiental para o transporte, comércio, industrialização e armazenamento de qualquer produto da flora nativa.

A falta desta licença caracteriza-se crime e infração administrativa. Diante da irregularidade, o motorista e proprietário do caminhão e do carvão ilegal, de 64 anos, residente em Nova Casa Verde, foi autuado administrativamente e recebeu multa de R$ 16.200,00. O infrator também responderá por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção.

