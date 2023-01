Caminhão esbarra em Saveiro e veículo capota após rodopiar na BR-163

Logo pela manhã desta sexta-feira (13), uma ultrapassagem quase vitimou um motorista que capotou ao ser “empurrado” por um caminhão baú na BR-163 trecho entre Jaraguari e Campo Grande.



Conforme informações preliminares levantadas no local, o vendedor de 47 anos dirigia uma Saveiro no sentido Jaraguari X Campo Grande, quando o caminhão que ia no sentido contrário foi fazer uma ultrapassagem e encostou no veículo menor, fazendo com que o motorista perdesse o controle.

O motorista da Saveiro teria “rodado” na pista até bater em um barranco e capotar. De acordo com o relato do condutor da Saveiro, após o carro tombar, ele conseguiu sair sozinho de dentro do veículo, sem ferimentos “só o susto mesmo”.



Já o motorista do caminhão, deixou o veículo no posto e não quis se pronunciar sobre o assunto. A Polícia Rodoviária Federal e equipes da CCR MSVia estão pelo local.

