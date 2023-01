Caminhoneiro é ameaçado de morte após 'fechar' motociclista em Corumbá

Um caminhoneiro, de 47 anos, procurou a delegacia após ser ameaçado de morte por um motociclista, de 45, no começo da tarde de segunda-feira (2), na Rua Sete de Setembro, em Corumbá.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou a polícia que chegou de Campo Grande e trafegava pela rua Sete de Setembro, quando reduziu a velocidade do veículo ao passar por um local com água.

Neste momento, o autor encostou na lateral do veículo e começou a falar com o caminhoneiro dizendo: “você não está vendo eu vir. Se eu não estivesse na correria ia arrebentar sua cara agora”. Assustado com a atitude do motoqueiro, o homem pediu desculpas dizendo que não era a intenção ‘fechar’ o rapaz.

Após isso, os dois seguiram a vida normalmente. Porém, horas mais tarde, eles se encontraram novamente. Desta vez, o motoqueiro ameaçou o homem de morte fingindo que iria sacar alguma coisa da pochete, como uma arma.

Ele chegou a dizer que ficaria na saída para Campo Grande esperando a vítima para pega-lo depois. Antes de ir embora, o homem quebrou o retrovisor do lado do passageiro do caminhão.

O caso foi registrado na 1° Delegacia de Polícia Civil de Corumbá como dano e ameaça.

