Caminhoneiro é jogado para fora do veículo em acidente na rodovia

Sarah Chaves, com informações da PMMS

Durante fiscalização dos Policiais Militares Ambientais de Batayporã, uma carreta foi encontrada tombada com grande quantidade de soja espalhada pela pista e margens da rodovia MS 339, a 4 km do centro de Bodoquena.

O caminhoneiro de 35 anos estava ferido à margem da rodovia e com sangramentos. Imediatamente os policiais socorreram o homem. A equipe limpou e estancou o sangue de um ferimento aparentemente profundo na cabeça e o homem continuava muito atordoado.

Segundo o condutor, residente em Bonito, ele seguia de Bodoquena à Bonito com a carga de soja e havia perdido o controle da direção do veículo na rotatória, pois uma das rodas dianteiras saiu, e quando o caminhão tombou ele foi lançado para fora do veículo, já que estava sem o cinto de segurança.

Ele foi levado imediatamente ao hospital na cidade de Bodoquena, para receber atendimento médico.

