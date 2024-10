Caminhoneiro é preso contrabandeado cigarros em meio a carga de eletrodomésticos em MS

Um caminhoneiro, que não teve o nome divulgado, foi preso ao ser flagrado com uma carga de cigarros contrabandeados em meio a uma carga de eletrodomésticos. O caso aconteceu durante a tarde de quarta-feira (9).

Conforme as informações policiais, uma equipe da Polícia Federal estava fazendo verificações na BR-163, próximo ao município de Jaraguari, quando abordaram o caminhão.

Durante a fiscalização, encontraram a carga de 300 caixas de cigarro. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o caminhão e a carga apreendida, à Superintendência Regional da PF em Mato Grosso do Sul para a formalização do auto de prisão e outros procedimentos legais.

