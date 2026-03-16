Caminhoneiro Ã© preso por causar morte de passageiros de Ã´nibus na BR-267, em Nova Alvorada

A Polícia Civil prendeu o motorista de uma carreta que provocou um acidente com um ônibus de viagem no final da madrugada desta segunda-feira, dia 16, na BR-267, em Nova Alvorada do Sul.

Oficialmente, duas pessoas morreram, sendo identificadas como Elinete Maria Pontes Sobrinho, de 65 anos, e Rute Collaco, de 58 anos, ambas passageiras do coletivo.

Segundo informações do site Alvorada Informa, o ônibus havia saído de Rondônia com destino a Curitiba, no Paraná, e estava com 22 passageiros. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital de Nova Alvorada do Sul.

Ainda conforme o site, a prisão em flagrante foi em razão do crime configurar um homicídio doloso eventual, sem direito a fiança. O acidente aconteceu porque o motorista parou a carreta na pista, não fez a devida sinalização e não prestou socorro às vítimas.

Em nota, a empresa Eucatur, responsável pelo ônibus, disse: "Lamentamos profundamente o ocorrido e reforçamos que a empresa está prestando toda a assistência necessária às pessoas envolvidas e aos seus familiares."

Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram atuando na ocorrência.

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