Caminhoneiro invadiu pista de rolamento em acidente na BR-163, diz delegado

Getúlio Arguelho, de 62 anos, o caminhoneiro que teve o pé quase que amputado após um acidente envolvendo seu caminhão e uma carreta na tarde desta quarta-feira (1º) na BR-163, em Campo Grande, acabou invadindo a pista de rolamento ao tentar fazer uma conversão, o que acarretou na batida.

O delegado Reges de Almeida, da 3º Delegacia de Polícia (DP), explica que o caminhoneiro foi surpreendido pela carreta, mas aponta que o acidente ocorreu em virtude dessa invasão da pista.

“Segundo apuramos de início, o caminhão foi efetuar a conversão nesse retorno, e foi surpreendido pela carreta que vinha passando no local, e segundo levantamento, o caminhão invadiu a pista de rolamento, provocando o acidente”, comentou o delegado.

Os motoristas envolvidos serão ouvidos pela polícia, que ainda coletará as imagens de segurança da CCR MSVia para traçar concretamente como o acidente ocorreu. “Nós vamos concluir a perícia técnica com as oitivas das partes e vamos pegar as imagens de segurança da CCR para concluir a dinâmica do acidente”, completou.

Segundo informações iniciais, o idoso estava na transportadora há cerca de 10 anos, e realizava uma entrega para a empresa no momento do acidente.

O caso será registrado como lesão corporal decorrente de acidente de trânsito.

