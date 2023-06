Caminhoneiro mata motorista durante ultrapassagem indevida na MS-306

O produtor rural Luiz Antônio Seron, de 72 anos, morreu após se envolver em um grave acidente durante a noite de segunda-feira (26), na MS-306, na cidade de Chapadão do Sul.

Conforme o site MS News, a vítima estava em um Chevrolet Trailblazer voltando de uma consulta médica junto com a esposa quando foi surpreendido por um caminhão, que fazia uma ultrapassagem proibida na pista. Os dois veículos colidiram frontalmente.

O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O site informou ainda que a esposa de Luiz foi socorrida em estado grave, sendo encaminhada para a Santa Casa de Cassilândia, onde aguardava transferência para o Hospital de São José do Rio Preto, onde mora um filho do casal.

O caminhoneiro também ficou ferido e precisou ser socorrido para o hospital de Cassilânda, mas não existem informações sobre seu estado de saúde.

O corpo de Luiz Antônio Seron foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Paranaíba. Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR) atenderam a ocorrência.

