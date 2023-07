Caminhonete capota, deixa dois mortos e um gravemente ferido em acidente na MS-306

O capotamento de uma caminhonete deixou dois mortos e outro gravemente ferido durante as primeiras horas da manhã de quinta-feira (6), na MS-306, sentido Cassilândia, há 5 km de Chapadão do Sul. Outras duas pessoas, que estavam no veículo, não tiveram ferimentos.

Conforme o site O Correio News, os ocupantes da caminhonete Toyota Hilux seguiam de um evento em Paranaíba para a cidade de Cuíaba (MT). Em determinado momento, durante a viagem, o condutor acabou perdendo o controle do veículo e capotou diversas vezes às margens da rodovia.

A caminhonete estava engatada com um semirreboque, que carregava alguns itens usados no evento. Durante o acidente, o semirreboque se soltou ficando na pista. Uma carreta que seguia atrás não conseguiu parar e acabou colidindo contra ele, causando apenas danos materiais.

Dois homens morreram ainda no local do acidente, de acordo com o médico responsável pela rodovia Concessionária Way. Um rapaz foi socorrido com Traumatismo Crânio Encefálico, que foi encaminhado ao hospital e logo transferido em estado grave para Campo Grande. Os outros dois envolvidos no acidente não se feriram.

As vítimas fatais não tiveram a identificação divulgada. Além da concessionária, equipes da PRF (Polícia Rodoviária Estadual) estiveram no local para fazer as investigações iniciais sobre o acidente.

