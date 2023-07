Caminhonete falsa do exército é apreendida com 486Kg de maconha

Com informações passadas pela Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso (MS), sobre uma caminhonete suspeita que transitava na região da BR-060, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu o veículo com falsa caracterização do Exército Brasileiro carregada com maconha, na quinta-feira (6), em Sidrolândia (MS).

Os PRFS avistaram a caminhonete Toyota/Hilux com caracterização similar a do Exército Brasileiro. A equipe deu ordem de parada ao veículo, porém o condutor não parou, avançando alguns quilômetros até que o condutor e um passageiro se entregaram após o acompanhamento tático.

Os dois homens também vestiam roupas militares. Na caminhonete foram encontrados os tabletes de maconha e constatado que a plotagem do Exército Brasileiro era falsa e os dois presos não eram militares.

Os presos disseram que receberiam R$ 7.000,00 para transportar o ilícito de Ponta Porã (MS) até Campo Grande (MS).

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Sidrolândia (MS).

Dois indivíduos envolvidos na caracterização da caminhonete foram presos em umprimento de mandados de busca e apreensão no município de Rio Verde de MT (MS).

