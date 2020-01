Caminhonete roubada de brasileiro é encontrada no Paraguai

Sarah Chaves, com informações do Porã News

A caminhonete do empresário brasileiro identificado apenas como Givanildo, foi encontrada na terça-feira (7), pela polícia paraguaia após ser roubada no dia anterior em Ponta Porã (MS)

O veículo foi recuperado em Pedro Juan Caballero, por policiais que faziam ronda após receber o alerta de roubo da caminhonete

A caminhonete estava escondida em uma plantação de soja em uma colônia do município paraguaio.

O empresário havia sido assaltado por volta das 23 horas de segunda-feira quando fechava as portas do próprio estabelecimento comercial. Na ocasião, os assaltantes levaram, além do veículo, a carteira e o celular da vítima.

