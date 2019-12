Trio é preso com mais de 1t de maconha em caminhonete roubada

A Polícia Civil e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam Marcelo Valim Lemes, 40 anos, e Weverton Moreira da Silva, 32 anos, com uma tonelada e meia de maconha, que estavam sendo transportadas em uma caminhonete roubada.

A apreensão aconteceu nesse sábado (28) na Estrada da Uva, próximo da rodovia BR-267, em Guia Lopes da Laguna.

De acordo com informações da polícia civil, o carregamento, segundo os detidos, seguiria para Campo Grande.

Segundo divulgado pela Delegacia Regional de Jardim, policiais civis investigavam suspeita de tráfico de drogas próximo à região conhecida como Pedreira, no início da tarde de ontem. Com apoio da PRF, os agentes foram até o local e encontraram a caminhonete, uma Mitsubishi L200, com placas falsas e defeito mecânico.

Dentro do veículo tinham 1.505 quilos de maconha. Os três estavam próximos e confessaram ter auxiliado no transporte ilegal da droga, com apoio de um veículo Renault Captur, como batedor.

Já o paraguaio Fredy Vicente Areco Villalba, 18 anos, seria o motorista da caminhonete. Ele teria buscado a carga em Antônio João, na fronteira com o Paraguai.

Após buscas, policiais identificaram que a caminhonete usada no crime foi roubada em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina.

Presos em flagrante, os três homens vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e receptação.

