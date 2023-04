Caminhonete 'tomba' após motorista perder o controle e bater em carro estacionado

Uma caminhonete ‘tombou’ durante a manhã deste sábado (15), após o motorista perder o controle e bater em um Chevrolet Ônix que estava estacionado na Rua Barão de Melgaço, região central de Campo Grande. A rua ficou parcialmente interditada.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias no local, o motorista contou que o freio teria 'travado' e por isso ele não conseguiu manter o controle de direção. Por isso, acabou colidindo contra o outro veículo, tombando na pista.

Por sorte, nada de pior aconteceu. O Corpo de Bombeiros chegou a ser socorrido para atender a vítima, mas o motorista já havia saído do veículo e recusou atendimento.

Muito abalados, os donos dos veículos não quiseram conversar com a reportagem, comentando apenas que agora teriam que lidar com os custos financeiros causados pelo acidente.

Além do socorro, uma equipe do Batalhão da Polícia Militar de Trânsito está no local fazendo o controle do tráfego e atendendo a ocorrência.

Assista:

