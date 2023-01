Campo-grandense afirma que teve tudo pago para invadir Brasília

Em depoimento a Policia Federal, um participante da invasão em Brasília, morador de Campo Grande, alegou que teve tudo pago para “participar dos movimentos em prol da nação”.

No depoimento ao qual o GloboNews teve acesso, o homem revela que está desempregado e foi em uma caravana para Brasília pois não precisou pagar passagem nem a locomoção.

De acordo com o depoimento, o golpista só entrou no Palácio do Planalto para sair do alcance do gás lacrimogênio que era lançado ao longe, onde ocorria o confronto das forças policiais com os invasores e depois

entrou novamente no local em um momento de correria, e alega que não presenciou quem seriam as pessoas que danificaram a estrutura do Congresso.

