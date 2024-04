Campo-grandense sofre hate após comentário maldoso no 'X' contra time de e-sports

Jovem campo-grandense, de 28 anos, procurou a delegacia na noite desta segunda-feira (22) para denunciar os ataques virtuais que sofreu, logo após realizar um comentário maldoso em uma publicação no 'X', o antigo Twitter, que falava sobre um time e-sports, a Loud, representante brasileira num torneio internacional de League of Legends.

Apesar do comentário ter sido apagado e posteriormente a conta da jovem ser derrubada ou até mesmo apagada, a reportagem do JD1 Notícias conseguiu obter o print que circulou nas redes sociais durante toda a segunda-feira.

Na publicação original, uma internauta faz o seguinte questionamento. "Vocês sabem qual vai ser a próxima treta desse site né? Iremos ou não torcer pra Loud no MSI?", escreveu a jovem se referindo ao campeonato em que o time brasileiro está classificado, que será disputado em Chengdu, na China, garantindo a vaga no último sábado (20), após vencer a paIN Gaming no 1º Split do CBLOL (Campeonato Brasileiro de League of Legends) 2024.

A campo-grandense logo respondeu de uma forma ríspida. "Eu não vou. Quero que se fodam, que o avião caia e tudo de ruim aconteça com eles". O comentário, porém, não foi aceito na comunidade e de outros torcedores que acabaram viralizando o conteúdo e a reação acabou atingido a jovem.

Consta no boletim de ocorrência que a campo-grandense explicou na delegacia que várias pessoas passaram a entrar em suas redes sociais e até do seu trabalho para atacá-la. Em várias publicações foram direcionadas ameaças de morte e ofensas, até fotos de órgãos genitais foram enviadas para a mulher.

A jovem ressalta que a repercussão só evoluiu após outro perfil do X, com mais de 13 mil seguidores, ter compartilhado o print.

O caso foi registrado como intimidação sistemática virtual, que configura um cyberbullying, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

O espaço segue aberto para manifestações.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também