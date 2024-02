Cantor apanha após dançar com mulher durante baile em chácara do Bonança

Um cantor, de 39 anos, apanhou momentos de terminar um show que fazia em uma chácara localizada no Jardim Bonança, em Campo Grande, durante a madrugada deste domingo (25).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava trabalhando quando desceu do palco para uma pausa. Ao fazer isso, ele foi atingido por um soco nas costas.

Por conta do golpe, ele se desequilibrou e caiu de uma escada, machucando o braço esquerdo. Logo na sequência, a vítima foi atingida por um soco no rosto.

O autor, que estava enfurecido, proferiu ameaças contra o homem, como: "eu vou te pegar, da próxima vez, eu te mato". Para as autoridades, a vítima contou que o homem seria marido de uma amiga, muito conhecida no meio musical.

A mulher seria frequentadora assídua dos mesmos ambientes que a vítima. Ele acredita ter sido agredido por ciúmes, já que teria dançado com ela na noite anterior.

Diante dos fatos, o caso foi registrado como lesão corporal e ameaça na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também