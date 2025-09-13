Capataz que matou gerente de fazenda é condenado a 19 anos de prisão

Elcione Fernandes Trindade, de 45 anos, foi condenado a 19 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato de Cleiton José Cardoso Pereira, 38 anos, ocorrido em 2 de novembro de 2019, em uma fazenda na zona rural da MS-040, em Campo Grande. Ele também foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

O julgamento foi realizado nesta sexta-feira (12), em júri popular. A Justiça definiu que Elcione cumprirá a pena em regime fechado. Além da reclusão, ele foi condenado ao pagamento de 58 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime foi motivado por uma discussão entre o acusado, que era capataz, e a vítima, gerente da Fazenda Soberana.

A investigação apontou que Elcione surpreendeu Cleiton e atirou pelas costas, sem chance de defesa. O homicídio foi considerado hediondo pela Justiça.

