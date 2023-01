JD1TV: Caminhoneiro capota e 16 toneladas de areia atingem mãe e filha no Montevidéu

O motorista de um caminhão perdeu o controle e capotou com 16 toneladas de areia na manhã desta terça-feira (17). Na Avenida Ana Rosa Castilho Ocampo, Jardim Montevidéu, na altura do cruzamento com a BR-163, sentido Cuiabá.



No local dos fatos, o caminhoneiro, André de 39 anos, afirma que seguia no sentido NorteXSul na BR-163 e quando foi fazer uma curva na Avenida Ana Rosa, o caminhão “puxou de uma vez”. Ele relatou que chegou a pensar que o pneu teria furado, mas ao descer para verificar, descartou a hipótese.



O condutor seguia para uma entrega e ao tombar a areia atingiu duas mulheres, mãe e filha de 7 anos que transitavam na via. O motorista foi quem desceu do caminhão e as ajudou a sair da areia.



As duas recusaram atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que esteve no local.



O motorista ainda citou que foi “sorte” que foi apenas areia, e por apesar do estrago na cabina do caminhão ele não ter se ferido gravemente. Equipes da Polícia Militar, Polícia de Trânsito e da CCR MS via estão no local.



Umas das faixas da Avenida Ana Rosa Castilho Ocampo está bloqueada devido ao capotamento, já na BR-163 o trânsito flui normalmente.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também