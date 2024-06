Capotamento mata três pessoas da mesma família em Paraíso das Águas

Pai, mãe e filha morreram durante um grave acidente de carro na BR-060, entre as cidades de Paraíso das Águas e Camapuã. O caso aconteceu na noite de domingo (2) e outras duas pessoas ficaram feridas.

Conforme o boletim de ocorrência, as vítimas fatais foram identificadas como José Maria de Brito, de 73 anos, Iara Maria Teodoro de Brito de 70 anos e a filha do casal Giovane Teodoro de Brito, de 47 anos. Os socorridos eram dois adolescentes, filhos de Giovane, que não correm risco de morte.

As equipes da Delegacia de Polícia Civil de Paraíso das Águas foram acionadas para atender o caso. Ao chegar, encontraram o motorista José sem sinais vitais e Giovane morta para fora do veículo. O Corpo de Bombeiros de Chapadão do Sul informou as autoridades que outras três pessoas haviam sido socorridas pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até o hospital de Camapuã.

As equipes da Perícia Criminal de Costa Rica, durante analise na cena do acidente, conseguiram constatar preliminarmente que o veículo em que a família estava, um Hyundai IX35, havia saído bruscamente da pista em alta velocidade e capotando várias vezes, deixando duas pessoas mortas ainda no local.

Em contato com o hospital de Camapuã, os policiais foram informados que Iara Maria acabou faleceu no caminho para a unidade de saúde.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também