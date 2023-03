Cara de pau? Jovem vê vizinha usando blusa furtada e procura a delegacia

Uma jovem, de 23 anos, procurou a delegacia após ter sua residência furtada enquanto ela estava no trabalho durante esta sexta-feira (24), na Rua Albatroz, bairro Morada Verde, em Campo Grande. Ela desconfia que os vizinhos tenham cometido o delito, já que viu uma das blusas subtraídas no corpo de uma delas.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima mora com a esposa e como as duas trabalham foram, acabam não passando muito tempo na residência. Ao chegarem do serviço, encontraram a casa toda revirada.

Entre os itens furtados está a televisão, um narguile, alimentos, roupas e calçados. Para a polícia ela disse desconfiar dos vizinhos que moram nos fundos do conjunto de casa, pois os mesmos são usuários de drogas.

Outro fator que fez ela desconfiar dos vizinhos foi ter visto uma das roupas subtraídas no corpo da moradora dos fundos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, como furto qualificado.

