Carga de cigarro avaliada em R$ 63 mil é apreendida na MS-386

Na manhã desta quarta-feira (22), policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam um VW Quantum azul, carregado com 950 pacotes de cigarros e 40 unidades de cigarro eletrônico na rodovia MS-386, área rural do município de Iguatemi. Os produtos foram contrabandeados do Paraguai.

De acordo com informações policiais, a ação ocorreu durante a Operação Hórus, em um patrulhamento na rodovia quando encontraram o veículo.

Os militares deram ordem de parada ao condutor do VW Quantum que desobedeceu e fugiu, em alta velocidade, até adentrar em uma estrada vicinal, onde abandonou o veículo e fugiu para uma mata.

Os policiais realizaram buscas no local e imediações, porém, o homem não foi localizado.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Mundo Novo. O prejuízo estimado ao crime foi de R$ 63 mil reais.

