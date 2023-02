Carga de cocaína avaliada em R$ 5 milhões é apreendida na fronteira

Nesta segunda-feira (7), policiais civis da Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) apreenderam 170 kg de pasta a base de cocaína em Ponta Porã, cidade localizada na linha de fronteira com o Paraguai, região Sul de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Dourados News, os investigadores receberam a informação de que um veículo da marca Audi de cor branca e um caminhão seriam utilizados para transportar grande quantidade de entorpecente para outro Estado.

Os policiais localizaram um veículo com as mesmas características apontadas e passaram a monitorá-lo a distância, momento em que avistaram o motorista se encontrando com um homem que estava com uma Scania de cor branca em um pátio de carregamento de grãos na MS-164, saída para Antônio João, município de Ponta Porã.

Nesse momento, os policiais abordaram os indivíduos que se mostraram nervosos e apresentaram versões conflitantes sobre os motivos de estarem naquele local; ambos, ainda, afirmaram não se conhecerem, apesar de terem sido avistados juntos.

Na sequência, o caminhão e o automóvel foram revistados, ocasião em que os policiais encontraram 170 kg de pasta base de cocaína em um fundo falso dentro da cabine do caminhão.

Os dois indivíduos, um de 39 e o outro de 61 anos, foram encaminhados para a sede da Defron no município de Dourados e autuados em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

