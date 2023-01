Carga de droga avaliada em mais de R$ 3 milhões é apreendida em MS

Nesta quinta-feira (12), a equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário), da Polícia Militar Rodoviária, apreendeu uma grande carga de entorpecentes na MS-386, em Amambai.

De acordo com informações policiais, a equipe abordava veículos suspeitos no intuito de combater a práticas criminosas como tráfico de drogas e contrabando, quando um veículo GM S10, cor cinza, se aproximou em alta velocidade e desobedeceu ordem de parada.

Foi iniciado um acompanhamento tático, onde o condutor do veículo, para tentar fugir, adentrou a área de lavoura, vindo a capotar o veículo. Os policiais identificaram que o veículo estava abarrotado de fardos de entorpecentes e os dois ocupantes do veículo, um homem de 24 anos, e um adolescente, 17, estavam feridos, sendo solicitado apoio do Corpo dos Bombeiros.

Após pesagem, foi constatado 1.550 kg de maconha e 10 kg de skunk. Ambos os autores, o entorpecente e o veículo foram encaminhados, juntamente com o veículo e o entorpecente, à delegacia local.

O prejuízo do crime foi avaliado em três milhões e trezentos mil reais.

