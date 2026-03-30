Carga de maconha avaliada em R$ 2 milhÃµes Ã© encontrada em carro abandonado em MS

Uma carga de quase uma tonelada de maconha, avaliada em cerca de R$ 2 milhões, foi apreendida pela Polícia Militar na zona rural de Maracaju, neste sábado (28). A droga era transportada em um veículo furtado, que foi encontrado abandonado.

A apreensão foi realizada por equipes do Departamento de Operações de Fronteira, durante patrulhamento na MS-164, na região do distrito de Vista Alegre, após informações sobre um carro suspeito utilizado para o transporte de entorpecentes.

Durante as buscas, os policiais localizaram um VW Polo em meio a uma plantação de milho. No interior do veículo, foram encontrados diversos fardos de maconha, que totalizaram 972 quilos.

Apesar das diligências feitas na região, nenhum suspeito foi encontrado. O veículo utilizado no transporte havia sido furtado em São Paulo no último dia 18 de março, conforme verificação policial.

A droga e o automóvel foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Maracaju. A apreensão representa um prejuízo estimado em R$ 2 milhões ao tráfico.

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