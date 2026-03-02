Carga de R$ 16 mil de tirzepatida Ã© apreendida na MS-473, em Nova Andradina

Homem, de 42 anos, foi preso em flagrante por contrabando na noite de sábado (28), durante fiscalização do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, na MS-473, em Nova Andradina. Ele transportava medicamentos emagrecedores de origem estrangeira sem documentação fiscal.

A equipe abordou um VW T-Cross, com placas de São Ludgero (SC), após o condutor apresentar informações contraditórias sobre origem, destino e trajeto. Durante vistoria no veículo, os policiais localizaram, no banco traseiro, uma bolsa térmica com 42 unidades de medicamentos à base de tirzepatida.

Foram apreendidas 20 caixas de Lipoless (15 mg/0,5 ml), 20 caixas de TG (15 mg/0,5 ml) e duas caixas de Lipoless (5 mg/0,5 ml), com quatro canetas cada.

Segundo o motorista, os produtos foram comprados em Ciudad del Este, no Paraguai, por cerca de R$ 16 mil, e seriam revendidos na cidade onde ele reside.

Após contato com a Polícia Federal em Dourados, o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal para lavratura do auto de prisão em flagrante. A carga foi avaliada em R$ 16 mil e o veículo em R$ 88 mil, totalizando R$ 104 mil. O caso foi registrado como contrabando.

