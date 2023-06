Carro atola e polícia encontra droga avaliada em mais de R$ 800 mil na MS-164

Uma carga de drogas, avaliadas em mais de R$ 825 mil foi apreendida na manhã desta sexta-feira (16), na MS-164, no distrito de Vista Alegre, em Maracaju. Um homem, de 41 anos, foi preso em flagrante pelo crime.

De acordo com as informações policiais, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) estava fazendo patrulhamento, por volta das 7h, quando visualizaram um veículo Volkswagen Gol, de cor cinza, parado às margens da rodovia atolado no barro.

Ao fazer a abordagem para tentar ‘ajudar’ o motorista, constataram que o veículo estava abandonado. No interior do automóvel foram encontrados vários tabletes de maconha, que totalizou 291 kg, além de pacotes de skunk, que pesaram 8 kg do entorpecente.

Os policiais receberam a informação de que o condutor do veículo estaria em um posto de combustível no Distrito de Vista Alegre. O homem, de 41 anos, morador de Ipatinga (MG), confessou que estava transportando o entorpecente.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que foi encaminhado à delegacia, com a carga ilícita e o veículo. O prejuízo ao crime foi estimado em R$ 825 mil.

Deixe seu Comentário

Leia Também