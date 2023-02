Carro capota perto de escola na MS-040 e passageiros saem ilesos

Uma mulher, de 33 anos, e seu filho, de 4 anos, saíram ilesos de um capotamento na manhã desta quinta-feira (9), nas proximidades da escola agrícola, na rodovia MS-040, em Campo Grande.

O veículo é um Volkswagen Gol, de cor cinza, que capotou e parou na vegetação das margens da pista, ficando bastante danificado.

A suspeita é que um dos pneus tenha furado e provocado a mudança de direção da motorista, que não conseguiu controlar o veículo.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e encaminhou as duas vítimas, com ferimentos leves, para a Santa Casa de Campo Grande.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) também esteve presente no local, auxiliando no trânsito da rodovia.

