Carro da prefeitura de Angélica capota ao ser fechado por carreta e mata idosa em MS

A idosa Maria Francisca do Nascimento, de 93 anos, morreu durante um acidente na MS-276, trecho entre Indápolis, distrito de Dourados, e Deodápolis. A vítima estava em um carro da Prefeitura de Angélica, indo para uma consulta médica nesta segunda-feira (10).

Conforme o Ligado no Sidnei Bronca, o veículo da prefeitura seguia para Dourados, quando em determinado momento foi fechado por uma carreta.

Com isso, o veículo saiu da pista, capotando diversas vezes até parar às margens da rodovia. Maria faleceu antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros no local do acidente.

Outras três pessoas foram socorridas e encaminhadas para o hospital. Uma delas estaria em estado grave. A carreta, envolvida no acidente, fugiu do local sem prestar socorro as vítimas.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil devem ir até o local para atender a ocorrência.

