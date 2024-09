Carro de candidato a vereador capota durante acidente na BR-163, em Dourados

Carro do técnico de enfermagem e candidato a vereador pelo União Brasil, Lindomar Freitas, capotou após ser atingido por outro veículo na BR-163, em Dourados, durante a noite de sexta-feira (20).

Conforme as informações divulgadas pelo site Dourados News, o candidato contou que estava em uma fila de carros na pista, esperando liberação para passar, quando o Ford Ka dele foi atingido por um Volkswagen Gol que estava tentando sair do congestionamento pela contramão.

Após a colisão inicial, o Ka foi arremessado para o outro lado da pista e acabou capotando. “Depois do acidente, um motociclista ainda quase bateu no meu carro. Me retiraram do veículo e não tive ferimentos graves, apenas dores musculares. Já o outro motorista foi à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Foi uma colisão violenta”, disse Lindormar ao site local.

Por conta disso, os dois lados da pista ficaram completamente interditados, aumentando ainda mais o congestionamento na região.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também