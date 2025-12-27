Menu
Menu Busca sábado, 27 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Fiems fim de ano 2025
Polícia

Carro de luxo é recuperado pela Polícia Civil durante investigação de estelionato

O veículo foi avaliado em R$ 170 mil

27 dezembro 2025 - 16h11Brenda Assis
Caso foi registrado na Depac CepolCaso foi registrado na Depac Cepol   (Luiz Vinicius)

A Polícia Civil investiga um caso de estelionato envolvendo a venda de um carro avaliado em R$ 170 mil em Campo Grande. O veículo foi recuperado nesta sexta-feira (26), após a proprietária localizar o automóvel por meio de rastreamento via GPS.

Segundo o registro policial, a vítima anunciou o carro em uma rede social e foi procurada por um homem que se apresentou como intermediador da venda e disse trabalhar no ramo de comercialização de veículos. Ele retirou o automóvel com a justificativa de realizar vistoria, lavagem e divulgação para possíveis compradores, mas o carro não foi devolvido.

Dias depois, a proprietária foi informada de que o veículo teria sido negociado com um suposto empresário do interior do Estado. Um contrato de compra e venda chegou a ser feito, prevendo o pagamento de parte do valor na assinatura e o restante em até 15 dias. No entanto, nenhum pagamento foi realizado, e sucessivas desculpas passaram a ser apresentadas.

A desconfiança aumentou quando a vítima descobriu que o carro estava anunciado em outro estabelecimento e constava como vendido para um terceiro.

Com a localização apontada pelo GPS, a PolícOia Civil foi até um comércio onde o veículo estava guardado. O carro foi apreendido e ficará à disposição da Justiça. O responsável pelo local alegou ser terceiro de boa-fé e deve prestar esclarecimentos à polícia.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o principal investigado no caso já possui outro registro por crime semelhante feito neste mês em Coxim. As investigações continuam para apurar responsabilidades e esclarecer como o veículo foi repassado a terceiros.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

VÍDEO: Bombeiros resgatam cachorro que ficou com a cabeça presa em portão em Corumbá
Polícia
VÍDEO: Bombeiros resgatam cachorro que ficou com a cabeça presa em portão em Corumbá
Policial militar tenta matar motorista de aplicativo durante briga
Polícia
Policial militar tenta matar motorista de aplicativo durante briga
As chamas começaram por volta das 19h30 e se espalharam pelos andares superiores do prédio
Polícia
Incêndio atinge colégio Marista centenário no centro de Santa Maria
VÍDEO: Jovem faz disparos durante o Natal e acaba preso pelo Choque em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Jovem faz disparos durante o Natal e acaba preso pelo Choque em Campo Grande
A prisão foi realizada na sexta
Polícia
Polícia do Paraguai entrega Silvinei Vasques à PF
Suspeito de assassinar homem a tesouradas em Jardim é preso
Polícia
Suspeito de assassinar homem a tesouradas em Jardim é preso
Hospital da Vida
Polícia
Homem é encontrado ferido e com unhas arrancadas em distito de Rio Brilhante
Homens foram entregue à Polícia Federal
Polícia
Brasileiros são presos e expulsos da Bolívia ao serem flagrados com fuzis AK-47
Acidente entre carros deixa 10 mortos na BR-101
Polícia
Acidente entre carros deixa 10 mortos na BR-101
Seis vacas morrem eletrocutadas após queda de poste de energia em fazenda de Selvíria
Polícia
Seis vacas morrem eletrocutadas após queda de poste de energia em fazenda de Selvíria

Mais Lidas

O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Homem com câncer em estágio terminal é abandonado pelos filhos em Campo Grande
Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
Polícia
Homem dá selinho em companheira e é morto por enteado na ceia de Natal
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Polícia
Sete são presos por sequestro em Campo Grande; vítimas foram salvas pelo Batalhão de Choque
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/12/2025