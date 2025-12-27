Carro de luxo é recuperado pela Polícia Civil durante investigação de estelionato

A Polícia Civil investiga um caso de estelionato envolvendo a venda de um carro avaliado em R$ 170 mil em Campo Grande. O veículo foi recuperado nesta sexta-feira (26), após a proprietária localizar o automóvel por meio de rastreamento via GPS.

Segundo o registro policial, a vítima anunciou o carro em uma rede social e foi procurada por um homem que se apresentou como intermediador da venda e disse trabalhar no ramo de comercialização de veículos. Ele retirou o automóvel com a justificativa de realizar vistoria, lavagem e divulgação para possíveis compradores, mas o carro não foi devolvido.

Dias depois, a proprietária foi informada de que o veículo teria sido negociado com um suposto empresário do interior do Estado. Um contrato de compra e venda chegou a ser feito, prevendo o pagamento de parte do valor na assinatura e o restante em até 15 dias. No entanto, nenhum pagamento foi realizado, e sucessivas desculpas passaram a ser apresentadas.

A desconfiança aumentou quando a vítima descobriu que o carro estava anunciado em outro estabelecimento e constava como vendido para um terceiro.

Com a localização apontada pelo GPS, a PolícOia Civil foi até um comércio onde o veículo estava guardado. O carro foi apreendido e ficará à disposição da Justiça. O responsável pelo local alegou ser terceiro de boa-fé e deve prestar esclarecimentos à polícia.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o principal investigado no caso já possui outro registro por crime semelhante feito neste mês em Coxim. As investigações continuam para apurar responsabilidades e esclarecer como o veículo foi repassado a terceiros.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também