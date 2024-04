Carro é apreendido com contrabando na MS-455, em Sidrolândia

Um carro foi apreendido com carga de contrabando na tarde de quarta-feira (17), na MS-455, em Sidrolândia, por policiais militares ambientais de Campo Grande que realizavam operação Protetor Divisas/Fronteiras e Biomas na região.

Durante a ação, os policiais avistaram um Fiat Uno, da cor branca, que trafegava na rodovia, que não tem pavimentação, em alta velocidade, o que levantou a suspeita dos policiais, que acionaram sinais sonoro e luminoso da viatura.

O motorista do veículo, ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga por cerca de três quilômetros, até desistir e parar. Durante a abordagem, os policias encontraram sete caixas de cigarro, 17 pneus e um pacote fechado de roupas de frio dentro do veículo, todos produtos sem nota fiscal e de marcas estrangeira, aparentemente oriundos do Paraguai.

Questionado sobre a origem dos produtos, o motorista informou que havia pego o veículo em Maracaju e tinha como destino Campo Grande, onde seria pago R$ 700 pelo serviço de frete. Ele foi preso em flagrante pelo crime de contrabando, sendo encaminhado junto do veículo e mercadorias para a sede da Polícia Federal em Campo Grande.

