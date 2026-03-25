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Carro é encontrado abandonado e suspeita de que seja de mulher morta no Inferninho

Região em que veículo estava é considerada de difícil acesso e até helicóptero foi visto no local

25 março 2026 - 11h38Vinicius Costa e Vinicius Santos
Polo foi encontrado em uma área de mata no Jardim ColúmbiaPolo foi encontrado em uma área de mata no Jardim Colúmbia   (WhatsApp/JD1)

O carro que supostamente seria da mulher assassinada na região do Inferninho, em Campo Grande, durante a terça-feira, dia 24, foi encontrado abandonado em uma área de mata, no Jardim Colúmbia.

Trata-se de um veículo Volkswagen Polo, de cor prata, que foi localizado pela Polícia Militar na rua Nhamundá. A região é considerada de difícil acesso.

Informações repassadas para a reportagem ainda apontam que um helicóptero estaria sobrevoando a área com intuito de auxiliar nas investigações.

Até o momento, não há confirmação exata sobre o vínculo das ocorrências, mas foi levantada a hipótese, uma vez que a polícia investiga uma possível execução da mulher em determinado lugar e desova do corpo na estrada de acesso a Cachoeira do Inferninho.

Conforme informado em nota pela Polícia Civil anteriormente, a mulher ainda não foi identificada formalmente, mas trata-se de uma mulher com idade estimada entre 30 e 40 anos, cerca de 1,65 cm de altura.

Ela apresentava uma perfuração na região frontal do crânio, possivelmente causada por disparo de arma de fogo. A investigação está sendo conduzida pela DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

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