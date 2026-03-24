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PolÃ­cia

Corpo Ã© encontrado com marcas de tiro prÃ³ximo ao Inferninho

A vÃ­tima em questÃ£o apresentava perfuraÃ§Ãµes na testa, condizentes a disparos de arma de fogo, provenientes de uma execuÃ§Ã£o

24 marÃ§o 2026 - 07h50Vinicius Costa
PM foi acionada para o local | Imagem ilustrativaPM foi acionada para o local | Imagem ilustrativa   (Luiz Vinicius)

O corpo de uma pessoa, cujo sexo não foi divulgado, foi encontrado nas margens da estrada que dá acesso ao Cachoeira do Inferninho, em Campo Grande, na manhã desta terça-feira, dia 24.

Informações preliminares apontam que a vítima em questão apresentava perfurações na testa, condizentes a disparos de arma de fogo, provenientes de uma execução, ou seja, um caso de homicídio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar na ocorrência, mas quando chegou no local, a vítima já estava em óbito. A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos de praxe.

Tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Científica, devem atuar no local para levantar mais informações a respeito do caso. Até o momento, não há suspeitos pelo crime, nem indícios da motivação.

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