Carro fica destruído ao ser 'prensado' entre duas carretas durante acidente em MS

Um carro ficou completamente destruído após ser ‘prensado’ entre um caminhão e uma carreta na manhã desta quinta-feira (9) na MS-157, que liga as cidades de Itaporã e Maracaju. A colisão ocorreu nas proximidades do rio Santa Maria.

De acordo com o Rio Brilhante em Tempo Real, o acidente aconteceu onde está sendo feito o reparo da pista, por isso o trânsito esta funcionando no esquema “pare e siga”.

Uma carreta e um veículo de passeio estavam parados esperando a liberação para prosseguir quando outra carreta que se aproximou não freando em tempo, batendo no carro.

Ainda não existem informações sobre os motivos para o terceiro veículo envolvido não ter parado a tempo.

Conforme o Itaporã News, uma pessoa teria ficado presa as ferragens. Mas ainda não sabe se o motorista do carro de passeio conseguiu ser salvo com vida do acidente.

Corpo de Bombeiros de Dourados e Maracaju foram até o local para atender a ocorrência.

