Carro tenta conversão, atinge moto e homem sofre fratura exposta no Estrela do Sul

Motociclista, de 48 anos, foi socorrido com uma fratura exposta, pelo Corpo de Bombeiros no início da noite desta segunda-feira (6), após ser atingido por um veículo de passeio, um Volkswagen Fox, conduzido por um rapaz, de 27 anos, em um cruzamento do bairro Estrela do Sul, em Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência apontam que a vítima estava seguindo rua Aladim, quando em determinado momento, o motorista que seguia no sentido contrário, tentou realizar uma conversão à esquerda para acessar um posto de gasolina.

Contudo, a manobra não foi devidamente correta e atingiu a lateral da motocicleta, uma Triumph Speed, onde estava o homem. Com o impacto, a vítima foi arremessada contra o solo e ficou com o ferimento grave em uma das pernas.

Apesar da gravidade, o motociclista estava consciente e orientado no momento do atendimento médico. Ele foi encaminhado para a Santa Casa e o condutor do Fox, encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos, pois não possuía carteira de habilitação.

O caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também