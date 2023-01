Carros batem durante fuga e carga de contrabando avaliada em R$ 400 mil

Uma carga de cigarros e defensivos agrícolas avaliada em R$ 400 mil foi apreendida durante a madrugada desta sexta-feira (13) na zona rural de Ponta Porã, próximo a fronteira com o Paraguai.

De acordo com as informações policiais, uma equipe do DOF (Departamento de Operações de Frontiera) fazia bloqueio no Trevo do Copo Sujo quando foram informados por usuários da via que alguns veículos realizavam manobras de retorno a alguns quilômetros da fiscalização.

Em deslocamento até a região, os policiais visualizaram um acidente de trânsito envolvendo os dois veículos. A Toro foi parar em meio a uma plantação de soja, deixando diversos pacotes de cigarros esparramados na rodovia e em meio a vegetação. Já o Up ficou parado na rodovia, com diversas avarias.

Diligências foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Os materiais transportados pelos veículos totalizaram 2800 pacotes de cigarros e 110 quilos de defensivos agrícolas contrabandeados do Paraguai.

Os produtos apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 400 mil, foram encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Deixe seu Comentário

Leia Também