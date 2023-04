Casa caiu! Polícia prende dupla que lucrava 10 mil em golpes contra idosos

Dois homens, de 31 e 37 anos, foram presos nesta terça-feira (4) por aplicar diversos golpes em idosos na capital. A prisão foi realizada durante operação “Caixa Rápido” da Polícia Civil da 3ª DP de Campo Grande. Os acusados são de São Paulo e a cada vinda à Capital lucravam até R$ 10 mil.

As investigações iniciaram em janeiro, após aumento nos casos de estelionatos praticados nos caixas eletrônicos de Campo Grande, com vítimas idosas.

A dupla saia de São Paulo em veículos locados, sempre ao início dos meses, período de recebimento de aposentadorias e salários, permanecendo por poucos dias na cidade, procurava estabelecimentos comerciais com caixas 24h para abordar idosos desacompanhados.

Ao encontrar a vítima, eles informavam que o caixa está com defeito, pegavam o cartão do idoso e trocava por outro similar, impedindo o saque dos valores. Enquanto o suspeito finge auxiliar a vítima, o comparsa observa a senha utilizada para saque.

Não conseguindo efetuar o saque, a vítima sai do estabelecimento com o cartão errado e ao notar os valores da sua conta já foram retirados, e seu cartão utilizado em diversas compras no crédito.

Em interrogatório, os suspeitos confessaram os crimes, informando que em cada vinda, lucravam cerca de R$ 10.000,00 com os golpes, entretanto, a Polícia Civil acredita que as cifras superam esses valores, considerando o grande número de vítimas identificadas do mês de janeiro até esta data.

