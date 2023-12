Casal capota carro e acaba sendo preso por tráfico de drogas em MS

Uma jovem, de 25 anos, e um homem, de 36 anos, foram presos depois de capotar um carro carregado com drogas na MS-295, entre as cidades de Iguatemi e Eldorado. No veículo eram transportados tabletes de maconha que pesaram 85kg.

Conforme as informações do site Tá Na Mídia Naviraí, o acidente aconteceu por volta das 15h30 de terça-feira (28). A Polícia Militar ta cidade de Eldorado e Iguatemi teriam sido acionadas para atender a ocorrência.

Os militares de Eldorado foram os primeiros a chegar no local, onde encontraram a mulher ainda dentro do Fiesta sedan vermelho, que tinha placas da cidade de Soledade (RS). O veículo estava capotado as margens da rodovia.

Quando questionada, ela relatou que havia saído de Paranhos e voltava para o município de Soledade. Porém, acabou se envolvendo no acidente. Durante vistoria pela região, foram encontrados três fardos grandes com tabletes de maconha.

O homem teria saído do local e pego carona para tentar encontrar um caminhão guincho, segundo ele, o veículo faria a remoção do Fiesta. Diante da situação, o casal acabou sendo preso e a droga foi apreendida.

A apreensão gerou um prejuízo aproximado de R$ 170 mil reais ao crime. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi.

