Casal do tráfico é preso na Vila Palmira e polícia resgata médico de cárcere

Durante uma ação policial na quinta-feira (15), a Polícia Civil prendeu um homem, de 35 anos, e uma mulher, de 32 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e cárcere privado ao manterem um médico preso e escondido nos fundos de uma residência na Vila Palmira.

Segundo informações divulgadas pela polícia, uma denúncia havia chegado até a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), que decidiram ir até o local de onde haveria possível venda de drogas.

Quando chegaram no imóvel, constataram que um médico, de 49 anos, a região de fronteira, era mantido sob cárcere e constante uso de drogas.

À polícia, o namorado da vítima relatou que toda vez que o médico tentava sair, era submetido a mais uso de drogas e o casal conseguia mantê-lo sob efeito dos ilícitos.

O profissional de saúde também havia repassado várias quantias em dinheiro como forma de pagar supostas dívidas de drogas e um suposto quarto de aluguel, mantido em condições insalubres.

Na residência, os policiais encontraram porções de pasta base de cocaína e maconha, balança de precisão e vários telefones celulares.

O casal foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia onde foram autuados pelos crimes de tráfico e cárcere privado.

