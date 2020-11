Casal é alvo de tiroteio e condutor morre no local

Matheus Rondon com informações da Folha de Dourados

Um homem foi assassinado na tarde da segunda-feira a tiros, no municípo de Itaquiraí, a 340. km da Capital. O crime aconteceu em um assentamento na região sul do estado. Na garupa estava a esposa dele.

O corpo foi identificado como sendo de Tiago Aparecido Costa, de 28 anos. Segundo informações, o casal seguia de moto em uma estrada do assetamento Santo Antônio. Segundo informações, dois homens apareceram em uma moto e dispararam tiros contra Tiago.

Após os tiros, o casal caiu do veículo e o rapaz morreu antes da chegada do socorro. A Polícia Civil e Perícia estiveram no local e o caso é tratado como homicídio simples.

