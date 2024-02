Pastor atira em casal durante festa de aniversário em Três Lagoas

O pastor de uma igreja evangélica atirou em um casal durante a noite de domingo (25), enquanto eles participavam de uma festa de aniversário na rua Macapá, região do bairro Guanabara, em Três Lagoas.

Conforme as informações do site da Rádio Caçula, a confusão entre o casal e o autor começou por conta de ‘bombas’ que estavam soltando próximo as residências. Em determinado momento, ele foi até o local, que fica perto de um campo de futebol, para efetuar os disparos.

Os tiros acertaram a perna de um homem e o dedo de uma mulher. Os dois foram socorridos e encaminhados para o Hospital Auxiliadora, sem risco de morte.

Não existem informações se o autor chegou a ser preso pelas autoridades policiais. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município.

