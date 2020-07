Casal é baleado enquanto curtiam festa em Guia Lopes

Saiba Mais Polícia Mulher sofre traumatismo craniano em briga com o namorado no Cabreúva

O casal Ricardo Menezes, 22 anos e Gabrielly Soares dos Santos, de 19 anos, foram baleados durante uma festa em uma residência na região central de Guia Lopes da Laguna.

O fato aconteceu na noite de quinta-feira (23), e os dois foram socorridos pelos próprios amigos e levados ao hospital.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, as vítimas estavam em uma festa na casa de amigos e ingerindo bebida alcoólica. Eles estavam na sala do imóvel e relataram que ouviram apenas um 'estampido', quando perceberam foram atingidos, ambos na perna direita.

O dono da casa onde ocorria a festa afirmou a polícia que desconfia que o vizinho tenha feito o disparo. O proprietário relata que na noite anterior o vizinho fez disparos no quintal e também revelou que já que teve desentendimento anterior com ele.

O caso foi registrado como disparo de arma de fogo e lesão corporal dolosa, na delegacia de Polícia Civil de Guia Lopes.

