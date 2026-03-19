Casal Ã© preso com medicamentos do Paraguai e produtos irregulares em TrÃªs Lagoas

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu medicamentos e outros produtos sem documentação fiscal durante fiscalização na BR-262, em Três Lagoas, na quarta-feira (18). Duas pessoas foram presas na ação.

O flagrante ocorreu após a abordagem de um veículo Honda HR-V, ocupado por um motorista e uma passageira. Durante a entrevista, a mulher afirmou que a dupla havia viajado ao Paraguai e que transportava medicamentos emagrecedores.

Na vistoria do carro, os agentes encontraram 24 ampolas dos produtos, sendo 12 com cada ocupante. Além disso, também foram localizados eletrônicos e perfumes sem comprovação fiscal.

Diante da situação, os dois foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Federal no município.

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