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Casal é preso na BR-262 com carga ilegal de emagrecedores e anabolizantes

Ao todo, foram apreendidas 198 ampolas e cinco canetas de medicamentos emagrecedores, além de um frasco de anabolizante

20 março 2026 - 14h24Brenda Assis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 198 medicamentos emagrecedores na noite desta quinta-feira (19), durante fiscalização na BR-262, em Água Clara.

Segundo a PRF, os policiais abordaram um veículo Jeep Renegade ocupado por um casal. Durante a abordagem, eles informaram que saíram de Ponta Porã com destino a Ribeirão Preto (SP).

Em vistoria no carro, os agentes encontraram uma grande quantidade de medicamentos escondidos em diversos locais. Ao todo, foram apreendidas 198 ampolas e cinco canetas de medicamentos emagrecedores, além de um frasco de anabolizante.

De acordo com a polícia, os produtos estavam ocultos em roupas, pacotes de bolachas e batatas, além de escondidos dentro de tênis e no interior de um colchão inflável.

Ainda conforme a PRF, o casal confessou que faria o transporte dos medicamentos de Campo Grande até Ribeirão Preto.

Os dois foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Federal em Três Lagoas.

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