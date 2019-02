Casal furta R$ 40 mil em bancos e é preso em motel

Equipes da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) prenderam um casal que furtou R$ 40 mil de caixas eletrônicos de Campo Grande. Eles estavam em um motel em São Paulo quando foram surpreendidos pela polícia.

Andréia Pereira dos Anjos de 22 anos e Juan Daniel da Silva Capuzello, 30 anos, foram presos na última segunda-feira (25), e foram apresentados na manhã desta quinta-feira (28). Eles furtavam envelopes de depósitos usando de placas de MDF e fita adesiva dupla face.

Só na capital foram sete agências e esta sendo investigado pela polícia, o envolvimento do casal em duas agências no interior do estado. As investigações sobre os roubos começaram há duas semanas, quando vários boletins de ocorrência foram feitos por causa dos furtos aos bancos.





De acordo com o delegado João Paulo Sartori, Andreia e Juan, são naturais de São Paulo, e são suspeitos de terem furtado agências em duas cidades de Santa Catarina, cinco no Paraná e três agência em Mato Grosso e podem estar envolvidos em crimes cometidos em cidades do Nordeste, que ainda estão sob investigação.

Os artefatos usados pelo casal eram fabricados por eles mesmo. Segundo o delegado, eles efetuavam a ‘pesca” dos envelopes, no final de semana, pois só seriam retirados no próximo dia útil.

Os bandidos levaram R$ 40 mil, das agências bancárias da capital, que ainda não foram recuperados pela polícia. Segundo o delegado Sartori, Andréia era encarregada de fazer toda a operação logística dos furtos, como compra de passagens para os dois irem até as cidades. Ela ainda ficava com 15% de todo dinheiro levado. Ela seria amante de Juan Daniel.

